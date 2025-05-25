Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çifte zafer yaşayan Galatasaray, Yenilapı Etkinlik Alanı'nda kutlama yaptı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yenikapı'da açıklamalarda bulundu. Başkanın sözleri taraftarların tezahüratları nedeniyle sık sık durdu. Taraftarlar, "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor" tezahüratlarında bulundu.

"Değerli Galatasaraylılar, değerli kardeşlerim burada Yenikapı'yı dolduran değerli üyelerim, taraftarlarım ve televizyon başında kalbi Galatasaray içib atan herkes... Kulübümüzün 25. şampiyonluğunu, 5. yıldızını kutladığımız festivalimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün sadece bir şampiyonluğu kutlamıyoruz değerli Galatasaraylılar, bugün iyi insanların karşısına çıkan tüm kötülüklere karşı çıkan insanların zaferini kutluyoruz. İnananların, doğrudan hiç sapmayan insanların başarısını kutluyoruz. Karşısına kim çıkarsa çıksın vazgeçmeyenlerin hikayesini yazıyoruz. Tarihi yarımadaya, ecdadımızın tüm dünyaya hükmettiği topraklara hoş geldiniz. Burada, tüm İstanbul sesimizi duysun istiyorum. İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray. Galatasaray bu ülkenin umududur, Galatasaray bu ülkenin inancıdır. Galatasaray insanlarımızın mutluluğu, içindeki pozitif enerjidir. Daha çok çalışacağız. Avrupa'da başarılı olmak için ellerimizden geleni yapacağımızın sözünü tüm Galatasaray camiasına veriyorum. Değerli kardeşlerim, şampiyonluğumız, 5. yıldızımız tüm camiamıza hayırlı olsun. Yaşasın Galatasaray."

OSIMHEN KALACAK MI?

Dursun Özbek, beIN SPORTS'a verdiği röportajda Victor Osimhen'in transfer durumu için de konuştu.

"Büyük katkı verdi bu sezon. Kendisiyle konuşuyoruz. Kendisinin vereceği bir karar. Galatasaray kalmasını ister ama bu tek taraflı bir karar değil onun da bazı kararlar alması gerekiyor."