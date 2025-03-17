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Dursun Özbek, morali ve sağlık durumuyla ilgili gelen sorunun ardından, "Gayet iyiyim. Moralim de gayet yerinde, nasıl olmasın? Dünden sonra keyfim üst seviyeye çıktı. 9 final kaldı." şeklinde konuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılıların başkanı Özbek ve yönetim kurulu üyeleri ile basın mensupları Kemerburgaz Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya geldi.

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