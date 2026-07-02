Altın yatırımcılarının yüzünü güldüren haber gelmeye başladı. Tarihi çöküşün ardından tekrar yükselişe geçen altında gram fiyatı yeniden 6 bin liranın üzerine çıktı.
İşte 2 Temmuz Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları
Gram altın
Alış: 6 bin 91 lira
Satış: 6 bin 92 lira
Çeyrek altın
Alış: 9 bin 947 lira
Satış: 10 bin 64 lira
Yarım altın
Alış: 19 bin 875 lira
Satış: 20 bin 84 lira
Tam altın
Alış: 39 bin 404 lira
Satış: 40 bin 193 lira
Cumhuriyet altın
Alış: 39 bin 623 lira
Satış: 40 bin 39 lira