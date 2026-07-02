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İşte 2 Temmuz Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları

Altın yatırımcılarının yüzünü güldüren haber gelmeye başladı. Tarihi çöküşün ardından tekrar yükselişe geçen altında gram fiyatı yeniden 6 bin liranın üzerine çıktı.

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