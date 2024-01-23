Eczacı Dicle Tekiner, sosyal medya hesabından halk sağlığının ciddi tehlike altında olduğunu belirten bir paylaşım yaptı.

Tekiner bir firmanın aralarında KOAH, epilepsi, Alzheimer, migren ilacı ve göz damlalarının da bulunduğu 14 ilacı Türkiye piyasasından çektiğinin altını çizerek, “İvedilikle alternatif ilaç İthal kaynaklarının bulunması gerekiyor” dedi.

Tekiner’in tam paylaşımı şu şekilde:

"Novartis firması KOAH, epilepsi, Alzheimer, migren ilacı ve göz damlalarının da bulunduğu 14 ilacı Türkiye piyasasından çekiyor. Ekonomik nedenler ve TL’de değer kaybından dolayı uluslararası firmalar bir bir Türkiye piyasasından çekilmeye başladı. Buda ilaçların artık ülkemizde de gelmeyeceği anlamına geliyor. İvedilikle alternatif ilaç İthal kaynaklarının bulunması gerekiyor. Halk sağlığı ciddi tehlike altında."