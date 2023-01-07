AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.52'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14,29 kilometre uzaklıkta, Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 14,14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem Çanakkale ve Balıkesir’de hafif şekilde hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Öte yandan AFAD, yine 09.39'da merkez üssü Ege Denizi Midilli Adası olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliği, merkez üssü Yunanistan’ın Midilli Adasında meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Bugün 04:52’de Ege Denizi, Midilli Adası merkezli olarak meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır” ifadelerine yer verildi.