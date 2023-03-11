Ege peş peşe 3.5 ve 3.8 ile sallandı. AFAD'dan yapılan duyuruya göre, yaklaşık 2 saat aralıkla Ege Denizi'nde iki deprem meydana geldi. İşte son dakika deprem haberinin tüm ayrıntıları...

EGE'DE İKİ DEPREM

İlk deprem saat 07.30'da Ege Denizi 33.64 km Datça (Muğla) açıklarında meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklanırken derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.

Ardından saat 09.20'de de Ege Denizi 27.84 km Datça (Muğla) açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 14.14 km olarak açıklandı.