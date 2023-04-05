Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sabah saat 06.43'te meydana gelen depremin merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinin açıkları olduğu belirtildi.
AFAD söz konusu depremin yerin 11.28 km altında meydana geldiğini duyurdu.
Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sabah saat 06.43'te meydana gelen depremin merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinin açıkları olduğu belirtildi.
AFAD söz konusu depremin yerin 11.28 km altında meydana geldiğini duyurdu.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P