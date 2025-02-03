Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ege Denizi’nde meydana gelen depremlerin ardından acil toplantı kararı aldı.

Ege Denizi’nde 28 Ocak’tan itibaren en büyüğü 4,8 olan 400’ün üzerinde sarsıntı kayıtlara geçti.

Yunanistan’ın Santorini adası ve çevresinde sismik aktivite yoğunlaşıyor. Volkanik bir ada olan Santorini’de son günlerde birçok volkanik aktivite de kaydedilmişti.

Depremlerin Santorini’deki yanardağla ilgisi olmadığı açıklandı. Santorini’nin de dahil olduğu Kiklad adaları bölgesinde son 48 saatte 400’den fazla sarsıntı oldu.