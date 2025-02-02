Komşu Yunanistan’ın turistik Santorini Adası ve çevresinde sismik hareketlilik yaşanıyor.

Ege Denizi’nde dün büyüklükleri 3,5 ila 4,4 arasında değişen sekiz deprem meydana geldi. Art arda meydana gelen depremler bugün de sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 10.22’de merkez üssü Ege Denizi’ndeki Aniye Adası olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

BİR GÜNDE 10'DAN FAZLA DEPREM OLDU

Sarsıntı önceki sekiz depreme yakın bir bölgede yaşandı. Bodrum’a 171 kilometre uzaklıkta yaşanan bu deprem, son bir gündeki dokuzuncu deprem olarak kayıtlara geçti.

Bu depremden kısa bir süre sonra saat 11.37’de bu kez 3,6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu. Santorini Adası merkezli deprem 9,74 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Saat 15.55'te ise yine Santorini Adası'na yakın bir bölgede 4,8 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

Bölgede depremler olmaya devam ediyor.

SANTORİNİ'DE ETKİNLİKLER İPTAL, OKULLAR TATİL

Dünyaca ünlü Santorini Adası çevresindeki sismik hareketliliğin 2012’de yaşanan aktivite ile benzerlik gösterdiği ifade ediliyor.

Santorini Adası Belediyesi Meclisi’nin düzenlediği olağanüstü toplantıda, son dönemde adada artan sismik hareketlilik nedeniyle tedbir alınmasına karar verildi.

Bu kapsamda, adada bugün ve yarın belediyeye ait kapalı alanlarda düzenlenmesi planlanan her türlü etkinlik ile toplantı iptal edildi.

Tedbirler kapsamında, yarın için kreşlerde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

EGE’DEKİ DEPREMLER TÜRKİYE’Yİ NE KADAR ETKİLER?

Depremlerin yaşandığı bölgenin Türkiye’ye yakın olması, bu bölgede yaşanabilecek büyük bir depremin Türkiye’yi ne kadar etkileyeceği sorusunu gündeme getirdi.Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki art arda depremler üzerine sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.

Görür, “Yunanistan’ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda sözkonusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum.” ifadelerini kullandı.

2012’DE NE OLMUŞTU?

Santorini Adası’nda 2012 yılında sismik aktivite artmıştı. Hareketlilik 14 ay boyunca sürmüştü.

Söz konusu zaman zarfı boyunca herhangi bir volkanik patlama yaşanmamıştı.

MÖ 1600’DE PATLAMA OLDU

Volkanik bir ada olan Santorini’de en son MÖ 1600 yıllarında patlama oldu. Bu patlamanın ardından, adanın 73 kilometrekarelik bölümü sular altında kaldı.

Santorini’den teknelerle ulaşılan, bir kısmının su altında kalmasıyla adadan ayrışan Santorini Kalderası, turistlerin ziyaret ettiği alanlardan biri oldu.