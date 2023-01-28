Sürüş ehliyetleri için ödenecek harçlar da tüzük kapsamında artırıldı.

Buna göre;

Öğrenci ehliyeti sınavı için ödenen 385 TL, yeni zamla 775 TL’ye; öğrenci ehliyeti için ödenen 429.90 TL, 774,90 TL; motorlu araç sürüş sınavı için ödenen 595 TL, 1,065 TL’ye; motorlu araç sürüş ehliyetleri için iki yıllık 429.80 TL’den 774.80 TL’ye; üç yıllık 574.70 TL’den 1,034 TL’ye; beş yıllık 884.50 TL’den 1,589 TL’ye; on yıllık 1.470 TL’den 2,639 TL’ye; yaş nedeniyle tahditli olarak verilen (bir yıllık) 289.90 TL’den 519,90 TL’ye yükseltildi.

Geçici sürüş ehliyeti 429.90 TL’den 774.90 TL’ye; uluslararası sürüş ehliyeti 900 TL’den 1,620 TL’ye; kaybolan bozulan yıpranan veya değiştirilmek istenen sürüş veya öğrenci ehliyeti sureti 210 TL’den 380 TL’ye çıktı.

Ayrıca ilgili madde altında, motorlu araç satıcı ruhsatları, yeni olmayan motorlu araç satış ruhsatı, muayene belgesi, yurt dışına çıkışta ödenecek harçlar da artırıldı.

“Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası” kapsamındaki “1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü”ndeki harçlar değişti.

“Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası” kapsamındaki “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması Harçlar Tüzüğü”nde değişiklik yapıldı