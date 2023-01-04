Türkiye'de enflasyon verisinin açıklanmasıyla, memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın son enflasyon verileriyle birlikte memur ve emekli zammı için kritik olan 6 aylık enflasyon da belli oldu.



TÜİK, enflasyonun aralıkta TÜFE'de yüzde 1,18 arttığını, 2022'nin tamamında yüzde 64,27 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Son 6 aylık enflasyon yüzde 15,40 oldu.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar temmuz ayında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı almıştı. Bu rakamı aşan oran kadar enflasyon farkına hak kazanılıyor. Ocak ayı için yüzde 8'lik toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkı eklenerek memur ve memur emeklisinin zam oranı ortaya çıkıyor.



SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

ZAM ORANI NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,48 zam almaya hak kazandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıklamıştı. Erdoğan son açıklamasında rakamı yüzde 30'a çıkardı.

Böylece memur ve memur emeklileri 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 14,60 puan ek zam alacak.

İŞTE ZAMLI MAAŞLAR

Memur ve emekliler için yüzde 30'luk zam sonrası maaşları tek tek hesapladık.. İşte olası zam senaryoları...



Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

Bu maaşlar 6 ay için geçerli olacak. Temmuz 2023'te yeniden belirlenecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Önceki maaş: 9 bin 105 TL



Zamlı maaş: 11 bin 836 TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI

Önceki maaş: 6 bin 78 TL



Zamlı maaş: 7 bin 901 TL

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI

SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL

Zamlı maaş: 6 bin 327 TL



Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

MEMUR

Memur (Üniversite mezunu): Önceki maaş 9 bin 707 TL (Derece 9/1)



Zamlı maaş: 12 bin 619 TL

ÖĞRETMEN

Öğretmen: Önceki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)



Zamlı maaş: 15 bin 958 TL

UZMAN ÖĞRETMEN

Uzman öğretmen: Önceki maaş 12 bin 905 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 17 bin 547 TL

POLİS MEMURU

Polis memuru: Önceki maaş 13 bin 747 (Derece 8/1)



Zamlı maaş: 17 bin 871 TL

UZMAN DOKTOR

Uzman doktor: Önceki maaş 18 bin 853 (Derece 1/4)



Zamlı maaş: 24 bin 508 TL

HEMŞİRE

Hemşire (Üniversite mezunu): Önceki maaş 11 bin 828 (Derece 5/1)



Zamlı maaş: 15 bin 376 TL

AVUKAT

Avukat: Önceki maaş 15 bin 485 (Derece 1/4)



Zamlı maaş: 20 bin 130 TL

MÜHENDİS

Mühendis: Önceki maaş 16 bin 205 (deree 1/4)



Zamlı maaş: 21 bin 66 TL

TEKNİSYEN

Teknisyen (Lise mezunu): Önceki maaş 10 bin 100 (Derece 11/1)



Zamlı maaş: 13 bin 130 TL

BAŞKOMİSER

Başkomiser: Önceki maaş 15 bin 810 TL (Derece 3/1)



Zamlı maaş: 20 bin 553 TL

KAYMAKAM

Kaymakam 1. sınıf: Önceki maaş 27 bin 574 TL (Derece1/4)



Zamlı maaş: 35 bin 846 TL

VAİZ

Vaiz: Önceki maaş 12 bin 752 (Dereec 1/4)



Zamlı maaş: 16 bin 577 TL

PROFESÖR

Profesör: Önceki maaş 25 bin 984 (Derece 1/4)



Zamlı maaş: 33 bin 779 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Görevlisi: Önceki maaş 15 bin 311 TL (Derece 7/1)



Zamlı maaş: 19 bin 904 TL

GENEL MÜDÜR

Genel Müdür: Önceki maaş 29 bin 809 (Derece 1/4)



Zamlı maaş: 38 bin 751 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): Önceki maaş 15 bin 848 (Derece1/4)



Zamlı maaş: 20 bin 602 TL