Kahramanmaraş'ta iddiaya göre Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun’un (31) şoförü sabah kaymakamı makama götürmek için konuta gitti ancak Coşkun’a ulaşamadı.

Bunun üzerine şoför, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Polis, kaymakamın konutuna girdiğinde Coşkun’u silahla kafasından vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekipleri kontrol ettiğinde kaymakamın hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞÜPHELİ ÖLÜME İNCELEME

Coşkun'un nasıl öldüğünü belirlemek üzere polis tarafından inceleme başlatılırken, cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MESUT COŞKUN KİMDİR?

1993 yılında Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde doğan Mesut Coşkun, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden 2016 yılında mezun oldu.

2018 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanan Coşkun, sırasıyla Kastamonu İhsangazi ve Artvin Kemalpaşa Kaymakamı olarak görev yaptı. 23 Ağustos 2023 tarih ve 2023/388 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kahramanmaraş Ekinözü Kaymakamı olarak atanan Mesut Coşkun, 7 Eylül 2023 itibarıyla görevine başlamıştı.