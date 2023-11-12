Ekmeğe 2 TL zam gelmesi bekleniyor.

Nijerya uyruklu Ukashat Umar Faruk, ‘yasaklı göçmen’ ilan edildi Nijerya uyruklu Ukashat Umar Faruk, ‘yasaklı göçmen’ ilan edildi

Fırıncılar, girdi maliyetlerinin ciddi oranda arttığı gerekçesiyle 10 TL olan somun ekmeğin fiyatını yarından itibaren 12 TL'ye çıkarmayı planlıyor.

Kaynak: Bağımsız Gazete