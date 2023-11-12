Ekmeğe 2 TL zam gelmesi bekleniyor.
Fırıncılar, girdi maliyetlerinin ciddi oranda arttığı gerekçesiyle 10 TL olan somun ekmeğin fiyatını yarından itibaren 12 TL'ye çıkarmayı planlıyor.
Kaynak: Bağımsız Gazete
Ekmeğe 2 TL zam gelmesi bekleniyor.
Fırıncılar, girdi maliyetlerinin ciddi oranda arttığı gerekçesiyle 10 TL olan somun ekmeğin fiyatını yarından itibaren 12 TL'ye çıkarmayı planlıyor.
Kaynak: Bağımsız Gazete
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