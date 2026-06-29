Meclisten verilen bilgiye göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün gündeminde bulunan “Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı (İvedi)”, “Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı (İvedi)”, “Yürürlükte Bulunan Brüt Asgari Ücretin Altında Maaş Alan Engellilere, Muhtaç ve Yoksullara, Koruyucu Ailelere, Şehit Aileleri ve Ebeveynleri ile Malüllere ve Malül Gazilere Katkı Sağlamak Amacıyla Kaynak Oluşturulması Hakkında Yasa Önerisi (İvedi)”, “Finansal İşlemler Vergisi Yasa Tasarısı (İvedi)” ve “ Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı (İvedi) ele aldı.

Komite, ilk sırada “Sosyal Güvenlik (Değişiklik) ve “Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele aldı ve oy çokluğu ile onaylayarak Genel Kurul gündemine sevk etti.

Komite toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu yer alırken, davetli olarak Sosyal Sigortalar Dairesi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite, ikinci sırada gündeminde yer alan “Yürürlükte Bulunan Brüt Asgari Ücretin Altında Maaş Alan Engellilere, Muhtaç ve Yoksullara, Koruyucu Ailelere, Şehit Aileleri ve Ebeveynleri ile Malüllere ve Malül Gazilere Katkı Sağlamak Amacıyla Kaynak Oluşturulması Hakkında Yasa Önerisi’ni (İvedi) ele aldı ve madde madde görüşmeye devam etti.

Komite, bahse konu Yasa Önerisi ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu yer alırken, davetli olarak Maliye Bakanlığı’ndan yetkililer katıldı.

Komite, üçüncü sırada gündeminde bulunan “Finansal İşlemler Vergisi Yasa Tasarısı’nı (İVEDİ),” ele alarak oy çokluğu ile onayladı ve Genel Kurul gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, son olarak gündemindeki “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı (İvedi)” ele aldı ve madde madde görüşmeye devam etti.

Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili görüşmelerine bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı ve Merkezi İhale Komisyonu’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki toplantıya Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Komite Üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Hasan Küçük ve UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.