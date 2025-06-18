Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite ilk olarak, Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı (Y.T No: 267/4/2025) ele aldı ve ikinci görüşmesini tamamladı. Komite, yasa tasarısı hakkındaki çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Başbakanlık ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Komite daha sonra, Gümrük ve İstihsal (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı (Y.T. No: 301/4/2025) görüşerek, oy çokluğu onayladı ve Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nden yetkililer katılarak, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Komite son olarak, “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı (Y.T. No:239/4/2024) ele alarak, oy çokluğu ile onayladı ve Genel Kurul’a sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki komite toplantısına, Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.