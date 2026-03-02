Bunlar da ilginizi çekebilir

Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Komite Üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın ile UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Alişan Şan katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve KKTC Kiralık Araç İşletmecileri Birliği’nden yetkililer katılarak, konuyla ilgili görüşlerini sundu.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Komite Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

