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Altın almalı mı satmalı mı?

Haftaya dolar/TL kurundaki yükselişle rekor tazeleyerek başlayan gram altın, 795 TL’yi gördü. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ‘Altın almalı mı, satmalı mı?’ sorusuna cevap arayan yatırımcılara seslenerek, “Şu anda dövizin ya da diğer yatırım araçlarının alınabilir olduğunu düşünmüyorum. Eğer vatandaşlar kendilerine biraz daha vakit tanıyabilirlerse, o puslu havanın dağılmasını bekleyebilirlerse isabetli bir karar vermiş olabilirler." açıklamasını yaptı.

07 Aralık 2021 Salı 10:58
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Altın almalı mı satmalı mı?
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Gram altın, dolar/TL’deki yükselişle geçen hafta 791 TL’ye ulaşarak rekor tazeledikten sonra hafif bir çekilme yaşasa da haftanın kalanında yükseliş eğilimi içerisindeydi. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, pazartesi günü dolar/TL’dkei yükselişle rekor tazeleyerek 795 TL’yi gördükten sonra 789 TL civarında bulunuyor.

Altın yatırımcıları Omicron varyantının ekonomilerde oluşturacağı etkiye odaklanırken bir yandan da ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikasına gideceğine yönelik beklentilerle baskılanmaya devam ediyor.

ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ''Bugüne kadar altın için hep ‘alın’ tavsiyemiz oldu. Gidişat belli. Sürekli yukarı yönlü hamlelerini devam ettiren bir kur ve altın var karşımızda. Dolar nereye, gram altın oraya” dedi.

İslam Memiş ‘Altın almalı mı, satmalı mı?’ sorusuna cevap arayan yatırımcılara seslenerek, “Şu anda dövizin ya da diğer yatırım araçlarının alınabilir olduğunu düşünmüyorum. Eğer vatandaşlar kendilerine biraz daha vakit tanıyabilirlerse, o puslu havanın dağılmasını bekleyebilirlerse isabetli bir karar vermiş olabilirler. Korku ve panikle işlem yapanlar geçen yıl da bu senaryoyu gördü. Her zaman zarar ederler. Muhtemel bu 13 TL seviyesi üzerinde döviz alanlar, 750 lira seviyesinin üzerinde gram altın alanlar bence bir kez daha düşünmeli. Dediğim gibi her şeyin tedbiri mutlaka alınmıştır. Bir şeyler muhakkak yavaş yavaş rayına oturacaktır. Çok karamsar olmamak gerekiyor” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
AltınEkonomiPARA
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