Küresel gösterge Brent, Pazartesi günü yüzde 0,5'lik yükselişin ardından varil başına 84 dolara yükselirken, ABD ham petrolü 79 dolara yakındı. İsrail savaş kabinesi, Hamas'ın kabul ettiği ateşkes teklifini oybirliğiyle reddetti.

Yahudi devleti, Gazze'nin büyük şehirlerinden Refah'ta askeri operasyonlara devam etme sözü verdi. Ham petroldeki yükseliş, Asya Borsalarının Fed'in bu yıl faiz indirimine başlayacağı iyimserliğiyle Salı günü yükselişe geçmesiyle geldi. ABD borçlanma maliyetlerinin düşmesi ülkenin enerji talebi için bir artı olmalı. Petrol, Şubat ayından bu yana en kötü haftalık düşüşünü kaydettikten sonra bir miktar toparlanıyor. OPEC+ üretim kesintilerinin piyasayı daraltması nedeniyle fiyatlar yılbaşından bu yana yüksek seyrediyor.

Kartelin arzı kısıtlı tutması beklenirken, dizelde zayıflık işaretleri görülmesi nedeniyle talep görünümü bulanık. Singapur'daki Saxo Capital Markets Pte analisti Charu Chanana, "Talep görünümü Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentilerle desteklenmeye devam ediyor ve bugün odak noktası EIA görünüm raporu olacak" dedi. Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ABD arz büyümesinin hızı da dahil olmak üzere görünüme ilişkin ipuçları sunan Kısa Vadeli Enerji Görünümünü Salı günü ilerleyen saatlerde yayınlayacak. Petrol devleri BP Plc ve Aramco olarak bilinen Saudi Arabian Oil Co.'dan kazançlarını açıklarken ek yorumlar gelebilir