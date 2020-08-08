Dövizin ateşi yanıyor

GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER

Dövizdeki yükselişin ateşi yakmaya devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre Amerikan Doları 7.27’den işlem görürken, Sterlin 9.49’u, Euro’da 8.59’u gördü.

Bu döviz yükselişi karşısında ekonomi uzmanları dönemin tasarruf dönemi olduğunu ve kemer sıkmanın kaçınılmaz olduğunu vurgularken, hükümetin bu konuda tedbir alması gerektiğini vurguladılar.

2018 yılında yaşanan döviz krizinden farklı bir ekonomik kriz ile karşı karşıya kalındığını vurgulayan uzmanlar, yeniden normale dönüşün 2018 yılında olduğu gibi hızlıca olmayacağını ve daha uzun bir süre etkisini göstereceği uyarısında da bulundu.

Vatandaşların kredi alırken, düşük faize aldanıp yabancı para biriminden borçlanmaması gerektiğine de dikkat çeken ekonomistler, mecbur kalınmadıkça borçlanılmamasını, eğer borçlanılacaksa da Türk Lirası cinsinden borçlanılmasının gerektiğini vurguladı.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da dün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada dövizdeki artışa karşı çalışma yaptıklarını ve hafta başında bir takım kararlar alacaklarını söyledi.