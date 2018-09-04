Fitch’ten Türkiye açıklaması

Derecelendirme kuruluşu Fitch, TL’nin keskin düşüşünün Türkiye ekonomisinin düşük büyüme ve cari işlemler açığının daralmasıyla yeniden dengelenmeye zorlanacağını belirtti. Fitch, 2018-2020 için ise Türkiye’nin büyüme tahminini düşürdü ve ciddi ve yaygın aşağı yönlü riskler beklediklerini vurguladı.

Fitch bugün yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin bu yıl GSYH büyümesinin % 3,8 ve 2019 için % 1,9 olmasını beklediklerini ifade etti. Fitch 2020’de % 3,9 ile Türkitye ekonomisinin biraz toparlanmasını

beklediklerinin belirterek ancak trendin altında kalmaya devam edeceğine işaret etti.

Fitch, değerlendirmesinde kayda değer belirsizliklere de değindi. Fitch’e göre temel senaryoda riskleri, yanlış siyasi adımlar, özel sektörün mali stresinin yükselmesi, jeopolitik gerginlikler ve olası sermaye çıkışı olarak tanımladı.