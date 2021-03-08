Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne cam kase fırlattı
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne...
Kirasını ödemedi diye başına inşaat demiriyle vurdu
Kirasını ödemedi diye başına inşaat...
İşledikleri suçlar saymakla bitmiyor
İşledikleri suçlar saymakla bitmiyor
7 gün daha tutuklu kalacaklar
7 gün daha tutuklu kalacaklar
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
Flaş Haber
Amcaoğlu Ankara’ya gidiyor
Kapat

Petrol devinden Bitcoin yatırımı

Norveçli petrol milyarderi Kjell Inge Rokke, Seetee isimli yeni bir girişim kurarak kripto paralara ve Bitcoin'e yatırım yapmayı planlıyor.

08 Mart 2021 Pazartesi 14:57
595 Okunma
Petrol devinden Bitcoin yatırımı

Norveçli petrol milyarderi Kjell Inge Rokke, finans sektörü ve merkez bankalarının karşı karşıya kaldığı bazı sorunlar için en iyi savunmanın kripto paralara yatırım olduğunu belirtti.

Bloomberg'in haberine göre, Rokke’nin sahibi olduğu ve petrolden yenilenebilir enerji şirketlerine uzanan birçok şirketi bünyesinde barındıran Aker Holding, Seetee isimli yeni bir girişim kurarak Bitcoin sektörüne girmeyi planlıyor.

Seetee’nin internet sitesinde paylaştığı bir notta, “Bitcoin hala sıfıra inme ihtimaline sahip fakat yeni bir parasal sistemin çekirdeğini de oluşturuyor olabilir” diyen Rokke, Bitcoin’in bir gün milyonlarca dolar değerine ulaşabileceğinin imkansız olmadığını da vurguladı.

Rokke, “Bitcoin ile ilgili en fazla şeyi bilen insanlar gelecekteki başarısının kaçınılmaz olduğunu düşünüyor” dedi.

Şimdilik Seetee 58 milyon dolarlık görece küçük bir sermaye ile başlangıç yapmış olsa da şirket tüm likit yatırım yapılabilir varlıklarını kripto para cinsinden tutmayı planlıyor.

Seetee Bitcoin piyasasının öncüleri ve blokzincir topluluğundaki diğer aktörlerle ortaklıklar kurarak Bitcoin yatırımlarına odaklanmayı hedefliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz Kurları / 08 Mart 2021
Döviz Kurları / 08 Mart 2021
Döviz Kurları / 05 Mart 2021
Döviz Kurları / 05 Mart 2021
Piyasalarda gün sonu!
Piyasalarda gün sonu!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim