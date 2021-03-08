Petrol devinden Bitcoin yatırımı

Norveçli petrol milyarderi Kjell Inge Rokke, finans sektörü ve merkez bankalarının karşı karşıya kaldığı bazı sorunlar için en iyi savunmanın kripto paralara yatırım olduğunu belirtti.

Bloomberg'in haberine göre, Rokke’nin sahibi olduğu ve petrolden yenilenebilir enerji şirketlerine uzanan birçok şirketi bünyesinde barındıran Aker Holding, Seetee isimli yeni bir girişim kurarak Bitcoin sektörüne girmeyi planlıyor.

Seetee’nin internet sitesinde paylaştığı bir notta, “Bitcoin hala sıfıra inme ihtimaline sahip fakat yeni bir parasal sistemin çekirdeğini de oluşturuyor olabilir” diyen Rokke, Bitcoin’in bir gün milyonlarca dolar değerine ulaşabileceğinin imkansız olmadığını da vurguladı.

Rokke, “Bitcoin ile ilgili en fazla şeyi bilen insanlar gelecekteki başarısının kaçınılmaz olduğunu düşünüyor” dedi.

Şimdilik Seetee 58 milyon dolarlık görece küçük bir sermaye ile başlangıç yapmış olsa da şirket tüm likit yatırım yapılabilir varlıklarını kripto para cinsinden tutmayı planlıyor.

Seetee Bitcoin piyasasının öncüleri ve blokzincir topluluğundaki diğer aktörlerle ortaklıklar kurarak Bitcoin yatırımlarına odaklanmayı hedefliyor.