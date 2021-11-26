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Uzman isimden gram altın öngörüsü

Altın, ABD enflasyonu sonrasındaki kazançlarının büyük bir kısmını geri vererek Kasım ayı rallisini sonlandırırken altın yatırımcıları Fed politika yapıcılarının yorumlarına odaklandı. Gram altın 700 TL civarında işlem görürken, altın ve para piyasalar uzmanı İslam Memiş'ten yeni bir açıklama geldi. Memiş, önümüzdeki iki ay içerisinde gram altının 585 lira seviyesine gelebileceğine işaret etti.

26 Kasım 2021 Cuma 13:30
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Uzman isimden gram altın öngörüsü
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Altın fiyatları, Fed tutanaklarının açıklanması ve Fed politika yapıcılarından gelen şahin yorumlar sonrasında bu haftayı kayıpla kapatmaya doğru ilerliyor. Gram altın ise Dolar/TL ’deki seyri takip ederek 700 TL civarında bulunuyor. Gram altın 700 TL civarında işlem görürken, altın ve para piyasalar uzmanı İslam Memiş'ten, önümüzdeki iki ay içerisinde altın fiyatlarının düşebileceğine ilişkin yeni bir açıklama geldi.

ALTIN FİYATLARI İÇİN TARİH VERDİ

Memiş, önümüzdeki iki ay içerisinde gram altının 585 lira seviyesine gelebileceğine işaret etti. A Haber canlı yayınına katılan Memiş'in açıklaması şu şekilde:

Dünyada da altının ons fiyatı düşüş trendine girecek. Çünkü Amerikan Merkez Bankası FED varlık alımlarının miktarını artırır bundan sonra ve 2022 yılında FED faiz artırımına başlayacak bu da altın için olumsuz.

GRAM ALTIN DÜŞECEK Mİ?

Gram altın/TL fiyatında önümüzdeki 2 ay içinde 600 TL seviyesinin altında bir rakam bekliyorum. Yani 585-590 seviyelerinde.

"SUNİ YÜKSELİŞLERİ FIRSATA ÇEVİREBİLİRLER"

O yüzden bozdurmak isteyen vatandaşlar bu suni yükselişleri bir fırsata çevirebilirler. Vatandaşlarımıza şunu tavsiye ederim bu fiyatlamalar köpük fiyatlamalar, suni yükselişler.

Vatandaşlara tavsiyem yüksek seviyeler kalıcı olmayabilir.

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