İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan Ekrem İmamoğlu, bugün hakim karşısına çıkacak.

İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef gösterdiği iddiasıyla açılan davada savunma yapacak.

İMAMOĞLU, BAŞSAVCI GÜRLEK İÇİN NE DEMİŞTİ?

İmamoğlu hakkındaki soruşturma, 20 Ocak günü Yargının Siyasallaşması başlıklı panelde sarf ettiği sözler nedeniyle başlatılmıştı.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i eleştirip, kendisine yönelik soruşturmalarda siyasi bir tavır takınıldığını savunmuştu.

İmamoğlu, Başsavcı Gürlek hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bak başsavcı sana söylüyorum. Sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de... Biz var ya senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız.

Bunu unutma. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın, senin evlatlarını sabahın köründe evinden kimse almasın.

Senin zihniyetinin içinden geçen yol ve yöntemleri bu memleketin her ortamından söküp atacağız ki senin dahi yuvana, çocuklarının geleceğine huzuru temin edelim. Bizim derdimiz bu."

Ekrem İmamoğlu'nun bu açıklamaları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i ve ailesini tehdit iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı.

7 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret, tehdit ve terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek suçlamalarıyla 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

DAVA SİLİVRİ'DE GÖRÜLECEK

Hazırlanan iddianame kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasına bugün başlanacak.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisindeki duruşma salonunda görülecek duruşma saat 10.00'da başlayacak.