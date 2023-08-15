Değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de sürecin önemli isimlerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun konuşmalarından öne çıkanlar:

"İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. Ben bu sözü çok önemsiyorum. Yerel seçimlerde İstanbul'u kazanmak büyük siyasi başarıdır. İstanbul'u kazanan belediye başkanı dünyanın en önemli şehrine hizmet etme onuruna ulaşır.

"İSTANBUL'U KAZANAN TÜRKİYE'Yİ KAZANIR"

O kişi milletin takdirini kazanırsa bu başarı onu ulusal ve uluslararası siyasette önemli yere ulaştırır. Ben İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır sözünü seçim galibiyeti olarak algılamıyorum sadece.

"İSTANBUL İLE MÜHÜRLÜYÜM"

İşte tüm bunlardan dolayıdır ki Mayıs 2024'te yapılacak yerel seçimler tam da bu fütursuzluğa dur deme seçimi olacaktır. İstanbul'un bu devasa sorunlarını çözmek, aynı zamanda Türkiye'nin sorunlarının nasıl çözüleceğinin de sınav yeridir. Tam da bu nedenle benim anladığım şekliyle 'İstanbul'u kazanmak Türkiye'yi kazanmak'tır. İstanbul ve Türkiye'nin kaderi mühürlüdür. Ben de kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum."

Partiler arası "İstanbul İttifakı"nın kurulması için elimden geleni yapacağım. Tartışmaları bırakıp beraber hareket etmeliyiz

Mayıs 2023 seçimlerinde yaşadıklarımızı beni çok üzdü. Bunu birçok vesile ile dile getirdim. 28 Mayıs'tan sonraki tavır seçmenleri anlamaktan uzak.

"ADAYIM DEMEDİM YOLA ÇIKIYORUM DEDİM"

Değişim misyonumun parçasıdır. Artık CHP seçim kaydemez, kaybetmemeli.

İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum. 2019'da olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımla, farklı partilere gönül veren İstanbullular ile tekrar İstanbul İttifakı kurmaya geliyorum. Adayım demedim yola çıkıyorum dedim."

KILIÇDAROĞLU'NDAN MESAJ İDDİASI

Bugün sayın genel başkanımızın kurultayda aday olup olmadığını dahi bilmiyoruz. Genel Başkanımız ile farklı vesilelerle görüşüyoruz. Elbette mesajlaşıyoruz da. Belediyelerimizin işleyişimizle ilgili mesajlaşıyoruz. Değişim ve dönüşüm meselesi bir kişinin zihninden çıkmış olamaz. Açtığımız siteye 200 binin üzerinde mail geldi. Benim de elbette fikirlerim var, fikirlerimi katıyorum. Fikirlerimi kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğim.

Ben başka siyasi partilere sorumluluk yüklemeyi hadsizlik kabul ederim. Bizim ne yapacağımıza ne yapmamız gerektiğine bakmamız lazım. İstanbul modelini değişim dönüşüm hedefinin bir parçası haline getireceğimize inanıyorum.

İstanbul'un 39 ilçesinin sağlıklı röntgeni, hangi ihtiyaçlarının nasıl çözümlerle insanını mutlu edeceği konusunda yönetimimizin yaptığı çalışmaların başka bir kurumda olabileceğini düşünmüyorum. 2050 yılına hazırlanan bir kadroyuz. X partinin iktidar olduğu ilçeyi ondan daha iyi bildiğimizi iddia ediyoruz. Biz çok sayıda ilçeyi milletin ittifakına kazandıracağımıza inanıyorum.

"DÖNÜŞÜME DESTEK VAR"

Değişim ve dönüşümü destekleyen sonuçlar çıkıyor. CHP'li yol arkadaşlarıma samimi bir şekilde seslendim. Seçim kaybetmekle başarı elde edemeyeceğimizi düşünüyorum. İkinci parti olmakla mutlu olamayacağımızı söylüyorum.

"ADAYIM DEMEK SİYASİ OLARAK DOĞRU DEĞİL"

Yola çıktığımı ifade ediyorum ama adayım demek siyasi olarak doğru değil. Bunun usulleri vardır. Uzlaşma benim kültürümde olan bir şey. Ama yanlışla uzlaşmam doğru ile uzlaşırım."