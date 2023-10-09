Geçtiğimiz senelerde sık sık eylemleri ve elektrik kesintileri ile gündemde zirveden düşmeyen KIB-TEK’te işler yoluna giriyor…

Hatta ki kış aylarına hazırlık için yakıt depolanmaya başlandı bile…

Kurumun dışarıya borcu yok…

İhalelere çıkılıyor, kuruma yatırım yapılıyor…

Bir dönem torpilsiz sayaç bulamadığımız KIB-TEK’te düzlüğe çıkıldı…

Hep eleştirecek değiliz, doğru işleri de takdir etmek gerekiyor…

Sonuçta KIB-TEK halkın malıdır, bizimdir…

…

KIB-TEK’te işler yoluna girmiş iken Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nda ise işler pek de yolunda değil…

Yıllardır kuruma personel istihdamı yapılması için kendilerini yerden yere atanlar, kuruma istihdam yapılınca soluğu mahkemede aldı…

Neden?

“İstihdamlar şaibeli” imiş…

Tabi bu çığırtkanlığı yapan BAZI sendika yöneticileri kendi “eş, dost ve akrabalarını” da kuruma doldurdu…

Araya sokmadıkları TORPİL kalmadı “eş, dost ve akrabalar” kurumda iş sahibi olsun diye…

Kamera önünde küfür kıyamet kopardıkları kişilere bin bir şirinlikler ile ricalarda bulunuldu…

İsimlerin ve kimlik numaralarının yazıldığı not kâğıtları havalarda uçuştu…

Ama tüm bunlar HİÇ YAŞANMAMIŞ GİBİ ülkemizin güzide sendikalarından EL-SEN soluğu mahkemede aldı “şaibeli istihdamlar” için…

Popülizm nedir diye soranlara bundan sonra bu örneği vereceğim…

…

Tüm bunlar yaşanırken sendika başkanı Çağlayan Cesurer’in oğlunun kuruma istihdamı da gündeme geldi…

Sosyal medyada başlayan linç kampanyaları bir yandan, Sayın Cesurer’in yaptığı “Gönül koyan” paylaşımları diğer yandan…

…

Neyse...

Tabi bu fırtınalı günlerin ardından Sayın Başkan Çağlayan Cesurer’in 15 Eylül 2023 tarihinde görev ve yetkilerini Genel Sekreter Ahmet Tuğcu’ya devrettiği haberleri ile karşılaştık…

Tüzüğe göre “Başkan görev ve yetkilerini sendika genel sekreterine devredemez” dese de zaman kazanmak için “Olayın üzerinden bir süre geçsin unutulur” adımı da diyebiliriz…

“Nasıl olsa 1-2 ay sonra hiçbir şey olmamış gibi geri dönerim” mantığı…

…

Ama gel gör ki işler hiç de Sayın Başkan Çağlayan Cesurer’in hayal ettiği gibi gitmedi…

Sayın Cesurer’in Çamlıbel’de inzivaya çekilmesinin hemen ardından, tabiri caizse “Arkasını döner dönmez” EL-SEN’de “TAHT SAVAŞLARI” başladı…

Güzelyurt, Girne, Lefkoşa, Gazimağusa, İskele ve Teknecik’ten güzide sendikamız için başkan adayları gece gündüz demeden çalışıyor…

Benim sayabildiğim sendika başkanlığına şuan en az 10 aday var…

Bir de dipten gelen “Olağanüstü Kurultay” çağrıları…

Kulis çalışmaları, siyasi bağlantılar, kahve molalarında ikna konuşmaları…

Sorsan kimsenin başkanlık gibi bir niyeti yok…

Dostlar alışverişte görsün…

…

Bir dönemin “Dallas” ve “Yalan Rüzgârı” dizilerinin yanı sıra dönemimizin popüler dizisi “Game of Thrones” u izlemiş olanlar bilir…

Entrikalar, akıl oyunları, taht savaşları için gözünü kırpmadan kardeşini öldürenler, en sevdiklerinin ihanetine uğrayanlar, gözyaşları, aldatılma…

“Güç” ve “En zirvede olma isteği”…

…

Sayın Cesurer’e tavsiyemdir…

Eğer görevinize devam etmek gibi bir düşünceniz varsa gidiniz koltuğunuza oturunuz…

Tabi bir oturan yoksa…

Aksi takdirde yarın çok geç olacak…

Bir de bir tavsiye daha…

İnsanoğlu çiğ süt emmiştir malum…

Tarihin tekerrür ettiği gerçeğini unutmayarak Brutüs’ün hikâyesini de aklınızdan çıkarmayın…