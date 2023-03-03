Haklarında gözaltı kararı verilen 104 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 22'si yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla 3'ü ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Naci Görür'den iki bölge için 7,4 büyüklüğünde deprem uyarısı!

Naci Görür'den iki bölge için 7,4 büyüklüğünde deprem uyarısı!

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında ölüm olayının gerçekleştiği 431 binayla ilgili haklarında gözaltı kararı verilen 139 şüpheliden 35'i gözaltına alındı.

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