Kurumdan yapılan açıklamada, son 14 aylık süreçte elektrik tarifelerinde herhangi bir düzenleme yapılmadığı belirtilirken, bu dönemde yakıt fiyatlarında yüzde 60’ın üzerinde, hayat pahalılığında yüzde 38 ve döviz kurlarında yüzde 18’in üzerinde artış yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, tüm maliyet unsurlarının değerlendirilmesi sonucunda, kurumun mali yapısının sürdürülebilmesi amacıyla elektrik tarifelerine 1 Haziran 2026 itibarıyla yüzde 22 oranında zam yapılmasının zorunlu hale geldiği kaydedildi.

Açıklama şöyle:

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından, enerji maliyetlerini etkileyen unsurlardaki artışlara bağlı olarak KIB-TEK’in tarife düzenlemesine gitme zorunluluğu oluşmuştur.

KIB-TEK, son 14 aylık süre zarfında elektrik tarifelerinde düzenleme yapmamıştır. Bu süre zarfında yakıt fiyatlarına yüzde 60’ın üzerinde, hayat pahalılığına yüzde 38 ve dövizde yüzde 18 oranının üzerinde artışların oluştuğu da bilinmektedir.

Maliyetleri etkileyen bütün bu faktörlerin değerlendirilmesine bağlı olarak, KIB-TEK’ in mali yapısının sürdürülebilmesi adına elektrik tarifelerine 1 Haziran 2026 itibarıyla yüzde 22 oranında artış yapılmak zorunda kalınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu