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Gazete, işçilerde bir süre sonra el ve gözlerde kızarıklık, bulantı, kusma vb semptomlar ortaya çıktığını belirtirken kabloların haşere ilacıyla kaplı oldukları ve işçilerin çıplak el ve maskesiz çalışmaları sebebiyle zehirlendiklerini aktardı.

Alithia gazetesi, AİK ’e ait bir trafoya kablo döşenme işini üslenen özel bir şirkette çalışan işçilerin çıplak elle kablolara dokunmaları sebebiyle zehirlendiklerinin tespit edildiğini yazdı.

Baf ve Limasol’da orman yangını

Baf ve Limasol’da orman yangını

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