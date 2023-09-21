Hırsızlıkla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

19.09.2023 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet göteren bir emlak ve temizlik şirketinin ofisi içerisinde muhafaza edilen elektrikli süpürge çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen F.M.(E-42) tespit edilerek yapılan ileri sorgulamada, çalınan elektrikli süpürgenin Lefkoşa’da H.H.(E-46) tarafından piyasa değerinin altında satın alındığı tespit edilmiştir. Söz konusu elektrikli süpürge, H.H.’nin tasarrufunda tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

