Ülkemizin başarılı Latin dansçısı Elis Sermaye, Yunanistan’da Bachata Solo ve Salsa Solo kategorilerinde şampiyon oldu.

Yunanistan Atina Loudraki’de bu sene 12’ncisi düzenlenen Uluslararası Salsa Spring Festival Avrupa Şampiyonası’nda Bachata Solo ve Salsa Sola kategorilerinde yarışan Sermaye, her iki kategoride büyük başarı göstererek şampiyon oldu.

İKİ ŞAMPİYONLUK BİRDEN ALAN TEK YARIŞMACI

Sporun ve sporcunun büyük destekçileri, Ebru ve Hakan Törehan’ın direktörlüğünü yaptığı Miracle Cash & More sponsorluğunda katıldığı Şampiyonada tüm yaş kategorilerinde iki şampiyonluk birden alan tek yarışmacı olan ülkemizin gururu Elis, küçüklü büyüklü tüm yarışmacıları ve izleyenleri büyüledi.ELİS, ‘ŞAMPİYON MELEKLER’İ UNUTMADI

Yarışma öncesi organizasyon yetkilileri ve rakipleri tarafından da şampiyonluğa en büyük aday olarak gösterilen Elis’in şampiyon olması çok da sürpriz olmadı. Fakat Yunanistan’dan katılan zorlu rakiplerinin neler yapabileceği heyecanı arttırdı. Yarışma jürisinin dakikalarca ayakta alkışladığı Elis, özellikle dünyanın önde gelen Latin dansçıları Berty Cortez ve Marco Berrigino’nun ellerinden alması çok önemliydi. Elis, Şampiyon Melekler takımını unutmayıp, kupalarını onlara armağan etti.