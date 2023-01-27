KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atletlerinden Buse Savaşkan, 2-5 Mart 2023 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda yarışacak.

Türkiye Milli Takımı’nda yer alan Savaşkan, hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor.

28 OCAK’TA FRANSA’DA DÜZENLENECEK OLAN YARIŞMAYA KATILACAK

Yeni sezona iyi başlayan ve TAF tarafından düzenlenen olimpik deneme yarışlarına da katılan Savaşkan, 28 Ocak 2023 Cumartesi günü Fransa’nın Hirson kentinde düzenlenecek yarışmada derece arayacak.

Şampiyonaya kadar birçok ulusal ve uluslararası organizasyona katılacak olan Savaşkan, yoğun temponun ardından Türkiye Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası’na katılacak.