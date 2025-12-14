Süper Lig zorlu derbiye sahne oldu. Zirve takipçisi Trabzonspor, üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Beşiktaş'ı ağırladı.

Papara Park'taki mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetti. Mücadele 3-3'lük skorla tamamlandı. Mücadelede El Bilal Toure 38'de kırmızı kart gördü.

Bu skorla Trabzon puanını 35, Beşiktaş ise 26 yaptı. Lider Galatasaray'ın ise 39 puanı bulunuyor.

TRABZON'DA 2, BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Bordo-mavili takım, kart cezalıları Onuachu ve Pina'nın yokluğunda zorunlu değişikliklere gitti. Bu oyuncuların yerine Göztepe maçında cezası nedeniyle takımda yer alamayan Oulai ile ikinci yarı oyuna giren Augusto, forma giydi.

Siyah-beyazlı takımda Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gidildi. Jota, Cengiz Ünder ve yedek soyunan Rıdvan Yılmaz'ın yerine Rasciha, Abraham ve Djalo görev yaptı.