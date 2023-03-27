Haftalık çalışmasına bugün başlayacak Genel Kurulda, yargıda yeni düzenlemeler içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Teklifle, 18 yaşından küçük engelli veya ağır hasta çocuğu olan 10 yıldan az cezaya çarptırılan hükümlü annelerin cezalarının infazı 1 yıl ertelenebilecek. Bu erteleme her defasında 6 ayı geçmemek üzere 4 kez uzatılabilecek.

İCRA KARARI

Konut olarak kullanılan yerlerde haciz yapılması, icra mahkemesi kararına bağlanacak. Aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden ev eşyaları haczedilemeyecek. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılması yasaklanacak.

KİRA ANLAŞMAZLIĞINA ARABULUCU ZORUNLULUĞU

Kat mülkiyetinden kaynaklanan kiracı-ev sahibi ya da komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklarda arabulucuya başvuru zorunlu olacak.

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM KOMİSYONDA

Plan ve Bütçe Komisyonu pazartesi günü toplanacak. Toplantıda, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılmasını, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

NASIL UYGULANACAK?

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, yeni taban maaşlar ağırlıklı olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor. Memur emeklilerinde en düşük maaş 7.500 TL'nin üzerinde olduğu için orada değişiklik beklenmiyor. Ancak 7.500 TL'nin altındaki tüm maaşlar yasa çıktıktan sonraki ödeme döneminde, bu rakama tamamlanacak. Örneğin şu anda 5.500 TL taban maaş alanların hesabına artık 7.500 TL yatırılacak. 6.500 TL alan bir emekliye de yine 1000 TL seyyanen artış yapılarak 7.500 TL ödenecek. Bu ek ödemeler emeklilerin kök maaşlarını ise değiştirmeyecek.

TEMMUZ'DA NASIL ZAM YAPILACAK?

Yapılan taban maaş artışı bir destek olarak uygulanıyor ve Hazine tarafından karşılanıyor. Bu yüzden emeklilerin aslında kök maaşları değişmiyor. Örneğin kök maaşı 4.000 TL olan bir emekli için taban maaş 5.500 TL yapılmıştı. Bu emeklinin alacağı maaş şimdi 7.500 TL'ye çıktı. Temmuz ayında yapılacak artış bu emekli için 4.000 TL'ye göre yapılacak. Böylece taban maaşın üzerinde alan emeklilerle fark korunuyor. Örneğin 4.000 lira maaş alan bir emekliye şu an 7.500 TL ödenecek. Temmuz ayında bu emekliye yüzde 30 zam yapıldığında yeni kök maaşı 4000 X % 30 = 5200 TL'ye çıkacak. Bu rakam da 7.500 TL'ye tamamlanacak. Yani bu emekli Temmuz'da da 7.500 TL alacak. Şu anda 8.000 TL alan bir emekli taban maaştan fazla aldığı için ek ödeme yapılmayacak. Bu emeklinin temmuzda maaşı yüzde 30 arttığında yeni maaşı 8.000 X % 30= 10.400 TL olacak. Yani şu anda 500 TL olan aradaki fark o zaman 2.900 TL'ye çıkmış olacak.

EYT'LİYE DE YANSIYACAK

Yeni taban maaş artışları tüm emeklilerle birlikte yeni emekli olacak EYT'lileri de kapsayacak. EYT'lilerin maaşları hesaplanırken çıkan rakam 7.500 TL'nin altında kalırsa bu rakama tamamlanacak. Böylece EYT'lilerin de alacakları en düşük rakam 7.500 TL olacak. Temmuz ayında yapılacak zam ise yine diğer emeklilerde olduğu gibi EYT'lilerin de kök maaşlarına yapılmış olacak. EYT'liler taban maaş değişene kadar ne zaman emekli olurlarsa olsunlar belirlenen taban maaştan daha az almayacaklar.

ÖLÜM MAAŞINDA ORAN ÖNEMLİ

Taban maaş ve ikramiye uygulamasında dul ve yetim maaşı alanlar açısından maaş oranı öne çıkıyor. Alınan ölüm maaşının oranına göre bir taban maaş belirleniyor. Örneğin; yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 2 bin 750 liradan az olamıyordu. Bu tutar, yeni taban aylığın devreye girmesiyle, 3.750 liradan az olamayacak. Yüzde 75 hissesi olanın ölüm aylığında da en düşük tutar 4.125 liradan 5.025 liraya yükselecek. Yüzde 25 oranında ölüm aylığı alan çocuğa ise 1. 375 lira yerine 1.875 liradan az ödeme yapılamayacak.

DUL VE YETİMLERE EN AZ NE KADAR ÖDENECEK?

YÜZDE 75 (MAAŞ ORANI) Yeni en düşük tutar: 5.625 TL

YÜZDE 50 (MAAŞ ORANI) Yeni en düşük tutar: 3.750 TL

YÜZDE 25 (MAAŞ ORANI) Yeni en düşük tutar: 1.875 TL

İKRAMİYE NİSAN'DA ZAMLI

Taban maaşla birlikte gelecek diğer düzenleme ise yeni ikramiyeler olacak. Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ödenen ikramiye 1.100 TL'den 2000 TL'ye çıkartılıyor. Böylece emeklilerin yıl içinde alacakları ikramiye tutarı 4.000 TL'ye yükselecek. İkramiye SGK'dan maaş alan tüm hak sahiplerine ödeniyor. Emekliler maaşları ne kadar olursa olsun 4000 TL ikramiye alacak. Dul ve yetim maaşlarında ise maaş oranına göre ikramiye ödenecek. Bu arada EYT'liler açısından da ikramiye alma imkanı bulunuyor. Mart ayında başvurup emekli maaşı 1 Nisan'dan itibaren hesaplanan tüm EYT'liler Nisan ayında emekli ikramiyesini alacaklar.

Daha sonra başvuranlar ise Haziran ayındaki Kurban Bayramı ikramiyesini alacak. Hazirandan sonra başvuran EYT'liler ise artık yeni ikramiyelerini 2024 yılındaki Ramazan ve Kurban bayramlarında alacak. Emeklilere ödenen ikramiye için herhangi bir başvuru yapmaya gerek bulunmuyor.

SGK, ödemeleri maaş alınan hesaba doğrudan yapıyor.