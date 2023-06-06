İstanbul Bahçelievler Basın Ekspres Yolu'nda seyir halindeki bir sürücü kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı.
Emniyet kemerini takmayan sürücü, otomobilin camından fırladı.
Ağır yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
İstanbul Bahçelievler Basın Ekspres Yolu'nda seyir halindeki bir sürücü kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı.
Emniyet kemerini takmayan sürücü, otomobilin camından fırladı.
Ağır yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P