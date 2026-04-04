Meteoroloji Dairesi verilerine göre bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağış metrekareye 7 kilogram ile Beyarmudu’nda ölçüldü.

Meteoroloji Dairesi, bugün sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte meydana gelen yağış miktarlarını açıkladı.

Buna göre, Beyarmudu’nda metrekareye 7 kg, Çayönü’nde 5 kg, Gazimağusa’da 4 kg, Mehmetçik, İskele ve Zaferburnu’da 3 kg, Çayırova ve Kaleburnu’nda ise 2 kg yağış ölçüldü.

Yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 1 kg/m² yağış kaydedildi.