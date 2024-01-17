KKTC’de dün sabah 8.00'den itibaren son 24 saatte en fazla yağmur metrekareye 6 kg ile Koruçam’a düştü.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazimağus’da da 1 kg/m² kaydedildi.
Diğer yörelerde ise 0.1 ile 0,4 kg/m² arası yağış oldu.
KKTC’de dün sabah 8.00'den itibaren son 24 saatte en fazla yağmur metrekareye 6 kg ile Koruçam’a düştü.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazimağus’da da 1 kg/m² kaydedildi.
Diğer yörelerde ise 0.1 ile 0,4 kg/m² arası yağış oldu.
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