KKTC’de dün sabah 8.00'den itibaren son 24 saatte en fazla yağmur metrekareye 6 kg ile Koruçam’a düştü.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazimağus’da da 1 kg/m² kaydedildi.

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 0,4 kg/m² arası yağış oldu.