Diğer yörelerde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildi.

Akraba olanlar bin pişman oldu… adı “Grup Riski”

Akraba olanlar bin pişman oldu… adı “Grup Riski”

Meteoroloji Dairesi ’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağış ların yörelere göre dağılımı şöyle:

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