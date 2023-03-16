Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Salamis 5  kg/m², Lefke, Yeşilırmak, Doğancı 2 kg/m²”

Akraba olanlar bin pişman oldu… adı “Grup Riski” Akraba olanlar bin pişman oldu… adı “Grup Riski”

Diğer yörelerde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildi.