COVID-19 önlemleri tüm dünyada kalktı ancak yeni varyantlar çıkmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 9 Ağustos’ta Eris varyantına ilişkin bir rapor yayınlayarak “izlenmesi gereken varyant” kategorisine aldı. DSÖ her yeni çıkan varyantı yayılma hızına ve etkilerine göre değerlendirmeye alıyor ve bu konuda düzenli olarak rapor yayınlıyor.

KIŞ AYLARINDA BASKIN OLABİLİR

TÜSAD (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği) İnfeksiyon Çalışma Grubu Sözcüsü Prof. Dr. Berna Kömürcüoğlu: “Eris şimdiye kadar en hızlı artışa neden olduğu saptanan varyant. Ancak ağır hastalık ya da mortalitede artışa neden olmadığı düşünülüyor.

Özellikle sonbahar ve kış aylarında artışa neden olabilir. COVID-19’da aylar sonra EG.5 ya da kısa adıyla ERİS adında yeni bir varyant tanımlandı. Bu varyant Omikron’un bir alt varyantı ve Omikron’a benzer özellikleri var. Dünyada halen 51 ülkede tespit edildi ve yayılmaya devam ediyor. En sık göründüğü ülkeler Çin, ABD, Kore, Japonya, Avustralya ve İngiltere.

İngiltere’de 7 olgudan birisi şu an Eris’e bağlı COVID-19. Kapalı alanlarda, Sinema ve konser gibi kalabalık aktivitelerde kolaylıkla yayılabileceği ortaya kondu. Ancak sevindirici olarak ERIS’in daha ağır seyirli hastalık yaptığına dair veri yok. Mevcut aşılar ve tedavi bu varyantta da etkin.” DSÖ ayrıca BA.2.86 varyantının da geliştiğini bildirdi. BA.2.86’yı da gözlem altına aldı.