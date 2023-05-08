Masterchef eski yarışmacıları Tanya Kilitkayalı ve Uğur Yılmaz Deniz tarafından kurulan ve işletmesi yapılan Epic Burger, 6 Mayıs Cumartesi günü kapılarını müşterilere açtı.

İskele, NOYANLAR Park Residence’da anayol üzerinde bulunan restoranın sade ama ilgi çekici dekorasyonu ve menüsündeki lezzetli atıştırmalıklar, soslar ve özel ürünleri ile müşterilerinin ağız tadına hizmet etmeye hazır.

Restoran açılışında işletme sahiplerinden Tanya Kilitkayalı, "Hamburgerleri müşterilerimize farklı ve özel tatlarla sunuyoruz. Bu alanda fark yaratan bir restoran olmayı hedefliyoruz" dedi.

Restoranın açılışına davetlilerin yanında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Dipkarpaz eski Belediye Başkanı Suphi Coşkun da katılarak açılış kurdelesini kestiler. Sadıkoğlu açılışta yaptığı konuşmada "Her geçen gün gelişmekte olan İskele bölgesinde ihtiyaçların da farklı alanlarda arttığını ve her yeni işletmenin bölgeye canlılık katarak hizmet verdiğini, açılan bu restoranın İskelemize, bölgede yaşayanlara ve tüm KKTC halkına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Epic Burger'ın açılışı sırasında müşterilere özel sunumlar ve indirimler de yapıldı. Restoranın ilerleyen dönemlerdeki planları arasında, menüde yeni ürünler eklenmesi ve daha fazla müşteriye ulaşılması yer alıyor.

Yeni açılan Epic Burger, hamburger severler için farklı ve özel tatlar sunmayı hedeflerken tüm hamburger severlerin İskele'deki bu nezih ve samimi mekanı ziyaret etmesini tavsiye ediyoruz.