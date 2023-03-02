MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlere Adıyaman’da İsias Otel’de yakalanarak, hayatlarını kaybeden ‘Melekler Takımı’na başsağlığı diledi.

MHP’li vekil Erbaş, “Zincirleme facialar kapımızı çalmadan, doğal ve insani yıkımlar, hanemize dayanmadan, tüm tedbirlerimizi almalı, yaşadıklarımızdan ders çıkarmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Acımız büyüktür…” açıklamasını yapan Erbaş, şöyle devam etti:

“Ruhumuz devasa bir hüzünle sarılmış ve sarsılmıştır. Hepimizin birimiz, birimizin hepimiz olacağı bir zamanın tam ortasındayız. İşte bu anlayışla yola çıkan Kıbrıs Türkü de sadece deprem sırasında değil deprem sonrası için de bir seferberlik başlatmıştır.”

‘Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’na işaret eden Erbaş, “100’ün üzerinde TIR, yardım malzemeleri ile Türkiye’ye ulaşmıştır. Kıbrıs Türk halkı sadece yardım TIR’ları ile depremzedelerin yanında yer almadı, 4 bin 200 kişilik arama kurtarma ekibi ile deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarına destek oldu” dedi.

Erbaş, “Bunun yanında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Müteahhitler Birliği 30’un üzerinde iş aracını İskenderun bölgesine sevk etmiştir. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde turizmcilerin önderliğinde ve 40 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla oluşturulan platform, bölgede depremzedelere Kıbrıs köyü kurmak için 42 metrekarelik, bin adet konteynır konutun üretilmesi ve tahsis edilen bölgeye montajı için üretim ve çalışmalara başlamıştır. Konteynır konutların ilk sevkiyatı 3 Mart tarihinde gerçekleşecektir” diye konuştu.

Erbaş, “47 bin canımızı yitirdiğimiz asrın felaketinde, Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri, öğretmenleri ve ailelerinden oluşan 26’sı çocuk 35 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşımız da Adıyaman’daki depremde hayatını kaybetmiştir. Depremde hayatını kaybeden tüm Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimize Allah’tan rahmet ve acılı ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum” açıklamasını yaptı.

Erbaş, şöyle devam etti:

“Deprem bölgesinde yapılacak soruşturmaların yanı sıra özellikle Adıyaman’da yıkılan, evlatlarımıza mezar olan binanın dava süreçlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olarak yakından takipçisi olacağız.”