Bodrum'a gidecek olan uçak, yolcularını alarak saat 14.00'te Ercan Devlet Havalimanı'ndan havalandı.
İlk sefere Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.
Ataoğlu, uçak içerisinde tek tek tüm yolcuları selamladı.
Bodrum'a gidecek olan uçak, yolcularını alarak saat 14.00'te Ercan Devlet Havalimanı'ndan havalandı.
İlk sefere Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.
Ataoğlu, uçak içerisinde tek tek tüm yolcuları selamladı.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P