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Ataoğlu, uçak içerisinde tek tek tüm yolcuları selamladı.

İlk sefere Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Bodrum'a gidecek olan uçak, yolcularını alarak saat 14.00'te Ercan Devlet Havalimanı'ndan havalandı.

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