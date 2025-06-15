Uyuşturucu meselesi ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

14.06.2025 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında, KKTC’ye giriş yapacak olan O.T.(E-26)’nin tasarrufundaki valize Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi sonucu söz konu valizde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 6 adet sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.