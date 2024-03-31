Türkiye bugün sandık başına gitti. 81 ilde yapılan seçimlerdeki sonuçlar yayın yasağının kalkmasıyla birlikte ortaya çıktı. Türkiye genelinde sayım işlemleri devam ederken Türkiye geneli haritalarda sarıdan turuncuya dönen birçok il ve ilçe bulunuyor. Ankara'da da durum farklı değil...

CHP ANKARA'DA AK PARTİ'YE %24 FARK ATTI

CHP, Mansur Yavaş ile birlikte Ankara'da tarihi bir farka imza atmak üzere.

AK Parti'nin adayı olan Turgut Altınok'un %24 puan önünde yer alan Mansur Yavaş %57 oranında oy aldığı görülüyor.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KAZANMAK ÜZERE

Behzat Ç. karakteriyle Türk dizi sektörüne damga vuran Erdal Beşikçioğlu CHP'den Ankara-Etimesgut belediye başkan adayı olarak gösterilmişti.

Beşikçioğlu, %53,76 oy oranıyla şu anlık Etimesgut'ta birinci sırada.Beşikçioğlu'nu MHP'nin adayı Enver Demirel ise %34,85'lik oranla ikinci sırada takip ediyor.