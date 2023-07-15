Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi işbirliğinde, Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" programına katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nın tüm kahramanlarına şükranlarını sunarken, 15 Temmuz'un 7. yılında, 85 milyon olarak yine tek yürek ve tek bilek olduklarını söyledi.

Şehitleri anmak ve milli irade zaferini kutlamak üzere bir arada olduklarını hatırlatan Erdoğan, "Bin yıllık şüheda topraklarını, 15 Temmuz gecesi mübarek kanlarıyla sulayan, devletine, milletine, istiklaline ve iradesine sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza, Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

İstikbal mücadelesinin şanlı sayfalarından birinin daha selamlandığı bu anlamlı günde okudukları dualar ve hatmi şeriflerle şehitlerin aziz ruhlarını şad edenlere teşekkür eden Erdoğan, "Terörle mücadeleden sınırlarımız ötesinde yürüttüğümüz harekatlara kadar vatanımızın bekası, milletimizin huzuru için gözünü kırpmadan şehadete koşan tüm yiğitleri buradan minnetle anıyorum. Rabb'im şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Gazilik payesiyle şereflenen tüm kardeşlerime ülkem ve milletim adına şükranlarımı arz ediyor, hayırlı, uzun ömürler diliyorum." diye konuştu.

Kalkışmanın ilk anlarından itibaren sokağa çıkan, kritik noktaları tutarak darbecilere geçit vermeyenlere de teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanında darbe girişimini yüreği ağzında takip eden, 'Türkiye'ye halel gelmesin' diye dua eden vatandaşlarıma, Türkiye'nin gerçek dostlarına selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum." sözlerini sarf etti.

"Haysiyet fukaralarını unutmadık, unutmuyoruz"

"Biz, şehitlerinin yaşadığına inanan ve şehitleriyle yaşayan bir milletiz" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu toprakların üstünde olandan çok daha fazlası toprağın altında yatıyor. Şehitlerimizin uğruna hayatlarını feda ettiği değerlere sahip çıkmak nasıl görevimizse, onların canlarına kastedenleri unutmamak da bizim görevimizdir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığının kurtardığı o tarihi gecede, kimin nerede durduğunu not ettik. FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi, hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza, silinmeyecek bir şekilde kaydettik. Millet canı pahasına darbeye direnirken, hainlere alkış tutan o habis elleri, insanlar şehadete koşarken darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçan korkakları, daha 15-16 yaşındaki gencecik çocuklar toprağa düşerken, bu çocukların katillerine kadeh kaldıran haysiyet fukaralarını unutmadık, unutmuyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz'un 7'nci seneidevriyesinde ilan ediyorum, değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "(15 Temmuz darbe girişimi) Milletimizin, peygamber ocağı olarak gördüğü ordusuyla arasını açmayı hedeflediler." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz'u anlayamayanlar, bu milletin çapulcuya, çakala, cuntacıya eyvallah etmeyen soylu duruşunu anlayamaz." diye konuştu.