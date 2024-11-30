Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kahramanmaraş’ta. Erdoğan ilk önce deprem konutları teslim töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinden bu yana gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Deprem felaketinin ardından, ellerini bir an olsun bölgeden çekmediklerini söyleyen Erdoğan, “Depremzedelerimizi bir an önce kalıcı konutlarına kavuşturmak istiyoruz. Bugün bu büyük seferberlikte yeni bir adım daha atıyoruz. Kahramanmaraşımızda 155 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin sevincini yaşıyoruz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleşen törenle 24 bin 559 konutun daha hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

CHP LİDERİ ÖZEL’E YÜKLENDİ

Erdoğan konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i de eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Özel çıkmış, ‘Deprem konutları 10 yılda bitmez’ diyor. Daha bunun gibi nereden tutsan elinde kalacak bir sürü iddiayı ve iftiyarı ortalığa boca ediyor. Ben buradan kendisine soruyorum; sayın Özel, siyaset boş atıp, dolu tutmasını beklemek midir?” ifadelerini kullandı.

ŞEHİR HASTANESİ PROJESİ HAZIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta yapılması planlanan şehir hastanesinin projesinin tamamlandığını da söyledi. Erdoğan, 17 bin 500 seyirci kapasiteli bir de stadyum yapılacağını söyledi.

Törende daha sonra deprem konutlarının teslim töreni gerçekleştirildi.

AK PARTİ'DE KONGRE SÜRECİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin ardından AK Parti Kahramanmaraş 8. Olağan İl Kongresi’ne geçti.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bu kahraman şehir, azimle, ilimle, irfanla, vatan ve millet sevgisiyle yoğrulmuş bu şehir maalesef 6 Şubat depremlerinde sarsıldı. Nice evladını kara toprağın bağrına verdi. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden kardeşlerimze Allah’tan rahmet diliyorum.

Allah’ın izniyle o kara günleri geride bıraktık. Maraş’ı adeta küllerinden yeniden doğarcasına yeniden inşa ediyoruz. Deprem konutlarımızın kura çekiliş törenini gerçekleştirdik. 155 bininci konutumuzun kurasını çekerek, anahtarlarını teslim ettik.

“KİBİRDEN ALLAH’A SIĞINDIK”

Kibirden, böbürlenmekten daima Allah’a sığındık. Hiç mütevazi olmayacağımız bir husus varsa; deprem yaralarını saracak inanca, iradeye, birikime ve dirayete bizim sahip olduğumuzdur. Depremin üzerinden henüz 21 ay geçmesine rağmen, şehirlerimizin çoğunun yeni silüetleri şekillenmeye başladı.

Konuttan hastaneye, okuldan parka kadar gözlerinin önünde yükselen yeni yerleşimleri inkar eden bir zihniyetle karşı karşıyayız. Gözü olup görmeyene verilebilecek en güzel cevap, evlerine yerleşen vatandaşlarımızın bize ettikleri hayır dualardır. Maraş’ı tekrar ayağa kaldırmak için kurumlarımıza, işçilerimize, firmalarımıza bu şehre gönül veren herkese teşekkür ediyorum.

Millet sandık yoluyla mesaj verdi. AK Parti milletin dağ gibi arkasında durduğu, yalpaladığında da milletin ayar verdiği bir partidir.

Partimizde kadrolar değişir, hizmet sevdamız değişmez. Kongremizi yeni başlangıçlara kapı açma fırsatı olarak görüyoruz. Biz millete efendilik taslamaya gelmedik.

Hayatımız devleti sömürenlerle mücadeleyle geçti, kibir kulelerini yer sermekle geçti, bu duruşumuzu bozmayacağız.

Artık herkes biliyor ki Türkiye birilerinin deneme tahtası, gerginlik hattı, istikrarsızlık üretme alanı değildir. Bölgemizdeki yanan ateşi ülkemize sıçratmak için her yol deneniyor. Milletimiz arasındaki kardeşliği bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Evlatlarımıza terörün sıfırlandığı bir ülke teslim etmekte kararlıyız. Türk, Kürt, Zaza, Arap, Sünni, Alevi fark etmeksizin, 85 milyon hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, bu ülkenin eşit vatandaşlarıyız.

Türkiye'nin gelecek vizyonuna ayak bağı terör prangasını parçalayıp atmak istiyoruz. Bölgemizdeki kritik gelişmeler, iç siyasetimiz bunun için elverişlidir.

Cumhur İttifakı olarak terörü kaynağında çözme irademiz hiç olmadığı kadar güçlü. Bu hedef için cesur, kararlı, yeni adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz"