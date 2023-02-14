Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Hükümetleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Türkiye'nin, 6 Şubat Pazartesi günü üst üste yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:



"13,5 milyon vatandaşımızın yaşadığı 10 ilimizde, 500 kilometre çapında bir alanda etkili olan depremler, maalesef çok büyük bir yıkıma yol açmıştır. Sarsıntıların hissedildiği mücavir şehirlerle birlikte felaketten etkilenen nüfus 20 milyona yaklaşıyor. Bilim adamları bu zelzeleler sonucu ortaya çıkan enerjinin, 500 atom bombası gücünde olduğunu ifade ediyor.

Sadece ülkemizin değil, insanlık tarihinin en büyük tabii afetlerinden biriyle karşı karşıyayız. Asrın felaketi olarak nitelenen bu depremde yıkılan binlerce binanın enkazını kaldırdıkça, maalesef kayıplarımızın sayısı da artıyor. Depremlerden yaralı olarak kurtulan 81 bini aşkın vatandaşımızın önemli bir kısmını taburcu ettik. Kalanların tedavilerine ise devam ediyoruz. Arama kurtarma ekiplerimizin, enkaz altından sağ çıkardığı insanımızın sayısı 8 binin üzerindedir."

"FELAKETİN YARALARINI EN KISA SÜREDE SARACAĞIZ"



Erdoğan, depremin ilk anlarından itibaren devletin ve milletin tüm imkanlarını afet bölgesi için seferber ettiklerini, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm durumu ilan edildiğini vurgulayarak, deprem bölgesinde olağanüstü hal uygulamasını başlattıklarını anlattı.





Devletin ilgili kurumlarının yanında sivil toplum örgütleri ve gönüllülerin, afetzedelere yardım etmek için yoğun çaba harcadığını dile getiren Erdoğan, "Bir taraftan arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını yürütürken, diğer taraftan da çadır, konteyner ve prefabrik yapıların kurulumuna hız veriyoruz. İnşallah çok yakında yıkılan şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya çalışmalarını başlatıyoruz. Türk devleti olarak bu felaketin yaralarını milletimizle birlikte el ele vererek en kısa sürede saracağız." diye konuştu.

"KARA GÜN DOSTLUĞUNU UNUTMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte, zirveye ev sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 100'den fazla ülkeden destek ve taziye mesajı aldıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:





"Kimi ülkeler bizzat arayarak, kimisi kurtarma ekiplerini göndererek, kimisi yardım kampanyaları düzenleyerek Türkiye ile dayanışmasını ortaya koydu. Gece gündüz demeden milletimiz için yardım toplayan, ekipleriyle arama kurtarma mücadelemize destek veren, dualarında bizleri unutmayan tüm dost ve kardeş ülkelere sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Sergilediğiniz bu kara gün dostluğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu afet, uluslararası dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir."