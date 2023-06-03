Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dönüşte Atlı Tören Birliği tarafından karşılandı.

Atlı Tören Birliği Söğütözü Caddesi'nde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin A Kapısı'na kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni için Külliye'ye geçen Erdoğan, devlet ve hükümet başkanları ve uluslararası teşkilatların başkanlarını ağırlıyor.

Öte yandan, Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Ayrıca Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101 pare top atışı gerçekleştirildi.

Törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetleriyle hazır bulundu.

"85 MİLYONUN TAMAMINI BAĞRIMIZA BASACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrep ve mezhebe mensup olursa olsun, 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız. Aziz milletimizin şahsımıza, partimize ve ittifakımıza olan güvenini boşa çıkarmayacağız, Türkiye için eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin, 85 milyonun tüm fertlerinin tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetlenmesine, birliğe, beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti;

"Seçim 28 Mayıs'ta sona ermiştir. Milli irade sandıkta iki kez tecelli etmiştir. Türkiye Yüzyılı başlamış, ülkemizin şahlanış döneminin kapıları aralanmıştır.

Bu akşam yeni kabinemizi açıklayacağım, yeni kabinemizle Türkiye Yüzyılını nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Salı günü ilk kabine toplantımızı yapacağız.

(Muhalefete) Her seçim sonrası musafahalaşmak için uzattığımız eli hep sıkılı yumruklarla karşıladılar. Bu sefer, farklı tavır sergilemelerini ümit ediyoruz.

Türk demokrasisinin selameti açısından muhalefetin de mesuliyet bilinciyle hareket etmesini bekliyoruz. Muhalefetin milli iradeyle barışmasını istiyoruz.

Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’nin bir büyük kucaklaşmaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. 81 vilayetimizde kardeşlik seferberliği başlatmaya davet ediyorum.

Gün, bir olma, beraber olma, bin yıllık kardeşliğimizi perçinleme günüdür. Gün, evlatlarımızın aydınlık yarınlarına sahip çıkma günüdür.

Gelin seçim dönemindeki kırgınlıkları bir tarafa koyalım. Küslük olmuşsa barışmanın yolunu bulalım. Hep beraber Türkiye Yüzyılının inşasına omuz verelim.

Demokrasimizi, darbe ürünü mevcut anayasadan kurtararak, özgürlükçü, sivil ve kuşatıcı bir anayasayla güçlendireceğiz.

Gazi Mustafa Kemal'in 'yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini pratiğe dökmekte kararlıyız. Bunu insani diplomasinin etki alanını genişleterek yapacağız.

Seçim meydanlarında halkımıza verdiğimiz sözlerin takipçisi olacağız. Son 21 yıldır olduğu gibi neyi vadetmişsek, inşallah tek tek gerçeğe dönüştüreceğiz.

5 sene boyunca Türkiye Cumhuriyetinin şanını ve şerefini korumak, itibarını artırmak, adını dünyada yüceltmek için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz.

Gayret bizden tevfik Allah'tandır inancıyla bugünden itibaren Türkiye Yüzyılının inşası için bismillah diyoruz."