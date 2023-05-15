Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Aziz milletim. Ekranları başında bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarım. Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır. Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz. Hem yurt içi oyların gayri resmi sonuçlarının belli olmasının hem yurt dışı oylarının sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor. Biz milletimize karşı hep harbi ve hasbi olduk. Sonucun tam oranlarıyla henüz resmen önümüze gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz. Geleneksel balkon konuşmamızı şimdiden yapalım dedik.

Sözlerime İstanbul'dan Ankara'ya ve buraya gelene kadar sevgileriyle coşkularıyla ahde vefa gösteren tüm kardeşlerime teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sandık kurullarında görev alan, sandıklara sahip çıkan, onlarla birlikte yurt dışı çalışmalarında vazife üstlenen kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Seçimde tercihini bizden yana kullanan kardeşlerime hasleten şükranlarımı sunuyorum. Kazanan seçim tablolarının göstereceği rakamların oranların ötesinde ülkemiz olmuştur, milletimiz olmuştur.

Kardeşlerim bu gerçeği seçimlere katılım oranının rekoruyla gösterdik, dünyada benzeri yok. Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden. Milletimizin tercihini huzur içinde sandığa yansıtmasıyla gösterdik. Kardeşlerim CHP yöneticileri ve bazı belediye başkanları tamamen kendi iç hesaplaşmalarının ürünü feveranları bu gerçeği değiştirmiyor. Ülkemiz hem siyasi hak ve özgürlüklerin kullanımı hem de seçim sisteminin güvenirliği ile örnek olmuştur. Biz siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz. Bundan sonraki seçimlerde de saygı duyacağız.

Seçim kampanyası dönemindeki tartışmalar artık geride kalmıştır. Herkes milletimize sözünü söylemiş milletimiz de kararını vermiştir. Milletimizin kararının ne olduğunu gayri resmi kesin sonuçlar açıklandığında hep birlikte göreceğiz.

Seçimlerde en yakın rakibimize şimdiden 2 milyon 600 bin civarında fark attık. Kesin sonuçların çıkasıyla bu rakamın çok daha yükseleceğine inanıyorum. Seçim sistemimizin yüzde 50 artı bir oy sınırı nedeniyle cumhurbaşkanlığının ilk turda bitip bitmediğini bilmiyoruz. Şayet milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var. Biz yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranı ile bu turu bitireceğimize inanıyoruz. Yurt dışı oylar tamamıyla ülkemize intikal etmiş değil. Sayımları devam ediyor. Teşkilat mensuplarından ve tüm kardeşlerimizden teyakkuz halinde olmaya devam etmelerini istiyoruz. TBMM üyeliği seçimleri mevcut tablo ile bile Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kazanmasıyla neticelenmiştir. Şu anda parlamentoda çoğunluk Cumhur İttifakı'ndadır. Komisyonların genelinde Cumhur İttifakı hakimdir. Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı'na veren milletimizin Cumhurbaşkanlığında da istikrardan yana olacağını umuyorum.

Biz cezaevi kapılarını kırarak bebek katilleri salacağız diyenlerle beraber olmadık. Biz Kandil'den talimat alanlarla beraber olmadık. Biz sadece talimatı Rabbimizden alırız milletimizden alırız.

Bu seçimi yaşayanlar çocuklarına, torunlarına Türkiye'nin nasıl bir siyasi iklimden geçerek Türkiye Yüzyılı'na geçtiğini anlatacak. Milli iradenin gücünün nasıl bir destan yazdığını anlatacak. Bu destanı sizlerle birlikte yazıyoruz.

Yarın sabahtan itibaren Türkiye Yüzyılı için milletimizin ve özellikle gençlerimizin umutlarını en yükseğe çıkarmak için çalışıyoruz. Milletimizin gönlünü kazanmak için çalışacak, koşturacak, uğraşacağız. Türkiye Yüzyılı'nın yükselişinin önüne kimse geçemeyecektir. 14 Mayıs demokrasi şöleninin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.