Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

12 Şubat Stadı'nın içerisine kurulan çadır kente geçen Erdoğan, burada kalan depremzedelerle konuştu.

Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"10 vilayetimizin merkezini vurdu. Kahramanmaraş'ta bu deprem ilk adımını buradan yaşadık. Ondan sonra dalga dalga 10 vilayetimizde gerçekleşti. Ne yazık ki vefat sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Bu felakette şu ana kadar benim vatandaşım sabır gösterdi, yine gösterecektir. Tüm illerimizde bakan arkadaşlarımızla birlikte operasyonların koordinasyonunu yürütüyoruz. Devletin kurumları hepsi iş başında. İlk gün bazı sıkıntılar yaşandı. İkinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi. Enkaz kaldırma çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yürütecek.

Şu anda benim vatandaşlarımdan Antalya, Alanya, Mersin gibi yerlerde otellerle görüşmelerimizi yaptık. Buradaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan olursa, vatandaşlarımızı bu illerdeki otellere yerleştirmeye hazırız. Şu anda çok ciddi sayıda oda kapasitesine ulaştık. Çadırlardan memnun olmayabilirler. Otellere yerleşmeye evet derlerse kendilerini oraya yerleştirmek suretiyle imkanlarımızı seferber edeceğiz.

İlk etapta havalimanlarında ve yollarımızda sıkıntı oldu. Akaryakıt vs ufak tefek sıkıntılarımız var. Onları da aşıyoruz. Provokatörlere fırsat vermemenizi istiyorum. Hasar tespitlerle birlikte ailelere belirli desteğimizi vereceğiz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bu konuda belirli bir bütçeyi ayırdık. Hasar tespitleriyle her ailemize onları bu süreçte rahatlatacak rakamı, bunu 10 bin olarak planladık. 10 biner lira bu ailelere hükümet olarak ulaştıracağız."

AK PARTİLİ TAŞ'IN AİLESİNE TAZİYE

Depremde AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş da enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yakup Taş'ın ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti, sabır diledi.

Erdoğan, görüşmede, "Başımız sağolsun, Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah Yakup kardeşimizi ve hanımefendiyi şehitler sınıfına nail eder. Bütün Taş ailesine başsağlığı diliyorum. İnşallah ben de bölgeyi dolaşacağım. Adıyaman'a da uğrayacağım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım" ifadelerini kullandı.