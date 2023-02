Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'da.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman merkez ile Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Erdoğan ve Bahçeli, daha sonra Adıyaman Afad Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı.

ERDOĞAN: ADIYAMAN'DAN HELALLİK İSTİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bugün 21. günü artık geride bırakıyoruz 22. gündeyiz. Büyük felaketten bu yana 10 bin artçı deprem yaşadık. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava nedeniyle ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için helallik istiyorum. Adıyaman'da 16 bine yakın konteyner kuracağız. Herkese 15 bin lira taşınma yardımı yapıyoruz.

''ADIYAMAN'A 50 BİN KONUT YAPILACAK''

Deprem bölgesi genelinde zemin etütleri tamamlanarak inşa aşamasına gelinen konut sayısı 309 bini buldu. Kimse mağdur edilmeyecek. Kira yardımı talep eden kimseyi geri çevirmeyeceğiz. Adıyaman'da yaklaşık 50 bin konut yapacağız. Mikro bölgeleme ve jeolojik etüt çalışması biten yerlerde hemen kazmayı vuruyor, inşaata başlıyoruz. Zemin etüdleri tamamlanınca kazma vuruyoruz. Fay hattına yakın, zemin sıvılaşması olan bölgelerde yapılaşmaya, eski yerleşim yerlerindeki ihya çalışmalarında ise yüksek binaya izin vermeyeceğiz. Mart'ta 30 bin konuta başlıyoruz. Yeni binalar 3 veya 4 katı geçmeyecek.

''ŞEHRİNİZE SAHİP ÇIKIN, ATA YURDUNUZU KALICI OLARAK TERK ETMEYİN''

Şehrinize sahip çıkın, ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin. Yıkılan her konutun daha iyisini, güzelini, güvenlisini, yenisini yapıp vereceğiz. Her fani gibi bizim de kusurlarımız hatalarımız olabilir ama her alanda ülkemize canla başla hizmet verdiğimizi hiçkimse inkar edemez. Kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak başta olmak üzere tüm şehirlerimizi en kısa sürede afetlere hazırlıklı hale getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan, bin yıldır kardeşçe yaşadığımız şehirlerimizin yapısal değişime uğramasına göz yumamayız. Depremin yaralarını bir yıl içinde büyük ölçüde saracağımızın sözünü milletime veriyorum.

''DALKAVUKLARA ASLA KULAK ASMAYIN''

Dalkavuklara asla kulak asmayın. Bir taraftan AFAD'a Kızılay'a saldıran bu dalkavuklara asla kulak asmayın.

''SARMALIK KIYILMIŞ TÜTÜN SATIŞINDAKİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANINI YARIYA İNDİRİYORUZ''

Sarmalık kıyılmış tütünden aldığımız özel tüketim vergisini tütün cinsine göre farklılılaştırmak için genel bir çalışma zaten yürütüyorduk. Ancak deprem sebebiyle OHAL bölgesindeki illerde faaliyet gösteren sarmalık kıyılmış tütün üreten kooperatiflerimiz için düzenleme yapmayı kararlaştırdık. Kıyılmış tütün satışındaki yüzde 55 olan özel tüketim vergisi oranını yarıya indiriyoruz.

BAHÇELİ: ŞU ANDA TÜRKİYE 21 GÜNDE AYAĞA KALKMAK ÜZEREDİR

MHP lideri Bahçeli ise ''Bugünkü Türkiye yalnız bir Türkiye değildir. Bugünkü Türkiye milleti ile barışmış bir Türkiye'dir. 3 önemli konu vardır. Birincisi beslenme ikincisi barınma üçüncüsü emniyettir. Şu anda Türkiye 21 günde ayağa kalkmak üzeredir.'' diye konuştu.